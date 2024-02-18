暢所欲玄：龍年偏財位有甚麼生旺秘笈或禁忌？
九星中，除了有掌管正財運的八白正財星之外，還有一個負責掌管偏財運的星宿，那便是六白武曲星。此星得令時，能讓我們丁財兩旺、升官得權；相反，當此星失令，它就是一顆失財星，輕則丟財失義，重則傾家蕩產，所以相比正財星而言，偏財星的風水布局需要更為謹慎。
踏入2024甲辰年，六白武曲星飛臨東北位，若想投資獲利、催動驛馬、增強偏財運，可在家居東北位作催旺布置。以下為4大催旺竅門，可增強新一年的投機運、職場運和偏財運！
偏財位4大催旺竅門：
1.擺放魚缸，養金魚、紅龍等，因偏財位需要具流動性的物件，寓意以水為財，生生不息。
2.放置裝有銅幣的聚寶盤，以達到聚財、吸財的意象。
3.擺放音響、鋼琴等，聲音可以輔助偏財星。
4.添置圓形金屬的鐘飾，有轉輪裝置更佳。
偏財位4大禁忌：
1.忌缺少陽光、人造光源。忌安裝燈膽數目為2、5、7、9的燈具。
2.少放舊物和雜物，容易藏污納垢、聚積灰塵，從而影響運勢。
3.不宜擺放帶刺或尖葉類植物。
4.切勿安裝明鏡，以免打亂室內磁場，影響情緒。
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