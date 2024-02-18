暢所欲玄：龍年偏財位有甚麼生旺秘笈或禁忌？

九星中，除了有掌管正財運的八白正財星之外，還有一個負責掌管偏財運的星宿，那便是六白武曲星。此星得令時，能讓我們丁財兩旺、升官得權；相反，當此星失令，它就是一顆失財星，輕則丟財失義，重則傾家蕩產，所以相比正財星而言，偏財星的風水布局需要更為謹慎。