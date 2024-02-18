藝人余文樂（圖左）早前在上海被野生捕獲，網民指他憔悴殘爆，竟激似內地著名影星葛優。他近日分享新相，見他過年期間現身東京為個人品牌的10周年快閃店揭幕。相中見他笑容滿臉，一身潮人打扮，已不見之前的殘樣，重拾帥氣。