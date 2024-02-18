石修新抱「私影照」曝光

資深藝人石修的兒子陳宇琛，與有線前主播林佑蔚結婚6年並育有一女。林佑蔚日前分享的性感照引起熱議，皆因尺度直逼「私影」！相中見她身穿性感內衣，手捧心形蛋糕。當中部分照片可見她本來外穿紅色貼身毛衣及薄紗小外套，之後脫掉只剩性感內衣，有網民估計照片由陳宇琛操刀。