劉德華《紅毯先生》票房仆直 撤出內地春節檔

今年內地春節檔在多部電影競爭下，有人歡喜有人愁，由劉德華主演的電影《紅毯先生》前晚突然宣布撤出春節檔，電影在內地上映7天，累計票房僅8,000萬元人民幣（約8,700萬港元），成績差強人意，與預期相差很遠，無奈撤檔，而今次更是電影第二度撤檔，意味劉德華不再是票房保證。由於劉德華前日仍在內地為電影謝票谷票房，顯然撤檔事出突然，引起網民熱議。

《紅》片出品方發布聲明，表示電影將重新選擇檔期與觀眾見面，而原定安排於本月29日在港上映或受影響？劉德華公司回應：「現階段華仔（劉德華）也不清楚，一切看發行方的決定。」包括《紅》片在內，電影《我們一起搖太陽》、動畫電影《黃貔：天降財神貓》和《八戒之天蓬下界》合共4部電影先後宣布退出春節檔。

其實2024年內地春節檔可謂神仙打架，截至昨晚10時，總票房高達80.4億元人民幣（約87.4億港元），超越2021年春節檔78.43億元人民幣（約85.28億港元），打破中國影史春節檔票房的紀錄，其中《熱辣滾燙》更是以26億元人民幣（約28.2億港元）的票房打破影史春節檔劇情片檔期票房紀錄。