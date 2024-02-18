奸角做到悶 突破樽頸位 謝東閔孭飛喜劇 預咗捱鬧

等了14年謝東閔終一嘗擔正做男一，多年來佛系地工作，當收到男主角的劇本時也沒有太大感覺，劇集未播前抱着會被人鬧的心態，也不介意可能是唯一一部擔正劇。他由參加歌唱比賽入行，已接受做不成歌手這現實，自嘲若自資出歌一定蝕死，不如專心拍戲。

藝人謝東閔第一部做男主角的劇集《本尊就位》，收視有不俗成績令他大感意外，早前他受訪時說：「係估唔到，初時我同孔德賢同陳嘉慧講，希望唔好畀人鬧啦！因為第一次冇乜信心，真係還得神落。」

近兩年經常演相類似的奸角，他直言奸到悶，去到樽頸位，所以拍喜劇特別好玩，與兩位後生仔女孔德賢和陳嘉慧合作很開心，唯一是文言對白較多，有段教書戲NG到懷疑人生。他自評表現7分，尚感滿意，認為「呂洞賓」是一個予人文質彬彬感覺的神仙，所以不能夠過於浮誇，可搞笑但不能太粗俗，問到可想憑此劇令事業闖高峰？他笑言：「希望得到觀眾認同，監製同高層滿意就好，以後可以做多啲唔同角色。（下套都做男一？）梗係想，如果冇得再做男主角都唔介意，因為控制唔到，演員好被動。」家中最開心是嫲嫲，覺得孫兒終於攀升到男一位置，東閔坦言14年的演藝路際遇不順，已打消做歌手念頭但無遺憾，明言不會自資出歌，怕會蝕本收場，覺得追音樂夢也要顧全現實。

做「炮灰」反而有利 雖然有指劇集被安排在炮灰檔期播出，他卻覺得安排適合，對他和孔德賢都有利：「如果放喺台慶檔壓力就大，喜劇輕輕鬆鬆帶出新年歡樂氣氛，觀眾要求會冇咁大，同埋我都冇諗過憑呢套劇會得到任何獎項。」他續講笑說：「我真係未攞過TVB獎項，好想攞一個演戲個人獎，千祈唔好『男飛躍』，哈哈！」至於拍拖7年的女友朱智賢去年完約後離巢，他表示會與女友互相鼓勵，感情事就繼續低調，明言將來結婚也不會宣布。