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王鶴棣出戰名人賽 得分破紀錄

身高1米83的王鶴棣，在職業球星當中雖屬「矮仔」，不過勝在拚勁十足。 身高1米83的王鶴棣，在職業球星當中雖屬「矮仔」，不過勝在拚勁十足。
身高1米83的王鶴棣，在職業球星當中雖屬「矮仔」，不過勝在拚勁十足。
內地男星王鶴棣近日獲邀出戰NBA明星名人賽，與多位NBA球星較量，王鶴棣球技不俗，甫出場以半節時間便個人連取8分，打破名人賽得分紀錄，及後由他助攻反超前對手，再快速反擊得分，最終上場21分鐘得到18高分助隊伍獲得勝利，同隊球星一起歡呼，落場激情撞胸慶祝，王鶴棣被輪流集郵，風頭一時無兩。
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