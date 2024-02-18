王鶴棣出戰名人賽 得分破紀錄

內地男星王鶴棣近日獲邀出戰NBA明星名人賽，與多位NBA球星較量，王鶴棣球技不俗，甫出場以半節時間便個人連取8分，打破名人賽得分紀錄，及後由他助攻反超前對手，再快速反擊得分，最終上場21分鐘得到18高分助隊伍獲得勝利，同隊球星一起歡呼，落場激情撞胸慶祝，王鶴棣被輪流集郵，風頭一時無兩。