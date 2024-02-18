加熱煙風波後首現身 胡鴻鈞責無旁貸：最錯係自己

歌手胡鴻鈞（Hubert）日前由內地返港時被搜出攜帶違禁品加熱煙，昨日他自事件後首次露面，表示對自己感失望，並承諾不會再犯錯，現正拍攝劇集的他揚言若受風波影響而易角，也甘願承擔責任。

胡鴻鈞日前由內地登台後，返港時被海關人員從行李中搜出過百支加熱煙，現正等待上庭。昨日Hubert自事件後首度現身公開活動，獲大批粉絲舉牌撐場。

受訪時，Hubert先主動道歉：「我要好鄭重咁同每一位講對唔住，因為件事上我犯上好重大錯誤，令到屋企人、公司、身邊朋友、支持自己嘅人同歌迷都好失望，經過今次教訓向大家承諾以後會謹言慎行，確保唔會再犯任何錯誤。」

他之前解釋加熱煙是幫朋友買，問到會否對該朋友感失望？他說：「所有嘅最大責任係自己，自己絕對責無旁貸。（個朋友有冇同你道歉？）我覺得最錯都係自己。（以後唔再幫朋友帶嘢？）經過呢件事，我要去惡補咩係可以帶咩係唔可以帶。」

戴祖儀：無謂打搞佢 Hubert透露公司有就此事向他訓話，他再次強調：「我的確係做得非常錯，會承擔起所有因為呢件事而帶來嘅後果。」至於可有工作受影響？他透露暫時未收到有工作被取消的通知：「暫時嘅工作都係活動同劇集《執法者們》嘅拍攝。（擔唔擔心被易角？）的確係自己做錯事，我好願意去承擔責任。（想唔想拍呼籲禁加熱煙宣傳片去洗底？）任何好嘅事情可貢獻社會都好希望做。」

而活動期間發生小插曲，主辦方要求Hubert在演出後做訪問，但他就應記者要求在演出前受訪，故此大會跟Hubert的工作人員略有爭拗。另外，藝人戴祖儀現身同一活動，對於Hubert的風波，她表示：「藝人遇到呢啲事係需要空間冷靜，無謂去打搞佢。」