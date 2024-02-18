娛樂

李元玲海邊放閃 波濤洶湧

李元玲大騷有料身材，真是「胸」狠過人。 李元玲大騷有料身材，真是「胸」狠過人。
李元玲大騷有料身材，真是「胸」狠過人。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲日前晒出性感水着照，只見她穿上酒紅色的比堅尼，大騷纖腰及一雙逆天長腿，之後還在沙灘上擺出誘人甫士，勁拋C級雙峰，極之誘惑，讓一班粉絲都留言表示鼻血直流！
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