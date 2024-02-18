張敬軒出山show演技？ 空歡喜一場

視后楊茜堯回歸拍攝無綫劇《黑色月光》，與另一視后林夏薇大鬥演技。近日，網上忽然流傳參演名單，驚現張敬軒友情演出。由於張敬軒甚少參演電視劇，對上一次拍攝無綫劇集已是16年前客串《盛裝舞步愛作戰》，故消息一出，令網民大感驚喜。不過張敬軒的經理人表明沒有此事，從未聽聞張敬軒會加入劇組。