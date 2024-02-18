馬國開騷 變大型生日會 郭富城主動出擊 求粉絲合照

天王郭富城（城城）「破紀錄」，僅相隔8個月就再次飛抵馬來西亞開騷。演唱會期間他主動要求與粉絲合照，又趁人日高唱「生日歌」，炒熱全場氣氛。

城城於大年初七飛抵馬來西亞雲頂，展開4場「2024《舞林星傳》安哥巡迴演唱會」，雖然他提及雲頂開唱氣壓低，甚具挑戰性，但依然狀態大勇，還主動為大家唱「生日歌」，他說：「今日每個人都生日，大家都大一歲！時間過得好快，我今年58歲，但喺我心目中都只係一個數字，最重要係今日同大家度過一個美好嘅夜晚。」

城城又向粉絲拜年：「恭喜發財！我祝大家新一年身體健康，財源廣進、心想事成！」對於僅隔8個月便再次於當地公開表演，他表示：「之前都話過希望好快能夠再返嚟，冇諗過咁快又見到大家，真係好開心。」

林家棟創作兄弟情劇本 隨着演唱會進入尾聲，城城要求與全場大合照，且搞笑說：「求吓你哋同我影相啦，畀次機會我好唔好？」隨即掏出手機自拍，又表示：「多謝大家一路守護我，非常感激，你哋係我心目中嘅星星。」他還趁機賣廣告，提及自己主演的賀歲電影《臨時劫案》，更演繹角色口頭禪「講多謝」。

城城在馬國不忘宣傳電影，而另一主演的林家棟則於昨日在港出席謝票活動，自言最近正在努力編寫劇本，並透露今次會以兄弟情為主。講到《臨時劫案》的票房近千萬，林家棟大嗌好正，並指城城希望拍續集，還提名為《臨時命案》。問到會否有行動谷票房？林家棟說：「我要脫乜？脫單囉。」