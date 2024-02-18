中娛星動：領500萬資金 秘密籌拍新作 《華燈》電影版 林心如踢楊謹華出局

演而優則製的台灣女星林心如，近年無論製作劇集還是電視節目都大受歡迎，當中被譽為神劇的《華燈初上》，原來已秘密籌拍電影版，故事將延續電視版本，並起用原班底上陣。心如繼續身兼製作人及主演，但同是靈魂人物的「蘇媽媽」楊謹華卻慘被Foul出局，令人大感意外，看來心如對好姊妹也冇情講！

林心如三年多前製作的話題劇《華燈初上》熱爆全亞洲，版權費高達8,000多萬，雖然劇集第三季前年已播畢，但林心如、楊謹華、劉品言、謝欣穎、謝瓊煖、郭雪芙等一眾主演人氣未減，繼而衍生出《光露營就很忙了》及《光開門就很忙了》兩檔電視節目，同樣大受歡迎。

一眾劇迷對《華》劇仍然津津樂道，認為故事尚有發展空間，紛紛要求開拍第四季或電影版本，當時心如只表示不排除這個可能性，原來她已秘密籌拍《華》劇電影版《華燈初上之旭日東昇》，該片早前入選台灣文化部國產電影長片輔導金名單中，並獲批2,000萬新台幣（約500萬港元）的補助費。資料更令電影內容及演員名單曝光，當中可見林心如繼續身兼製作人及演員，一班「光」酒店的好姊妹劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉也將原班底回歸，不過飾演「蘇媽媽」的楊謹華卻未在其中，令網民大感錯愕！劇迷認為劇情雖然已交代楊謹華的角色離世，但仍可安排她以其他形式登場，望心如改變初衷。

約姊妹新春團拜 《華》片故事是劇集的延續，講述「Rose媽媽」心如經歷好姊妹楊謹華及至愛的生離死別後看淡紅塵，唯一放不下犯下殺人罪的姊妹劉品言，故安排她潛逃到日本一家男公關店內，期間品言意外捲入社團糾紛人間蒸發，心如即召集一班昔日姊妹潛入男公關店，幫拖揪出內鬼。據悉該片將於今年稍後時間開拍，製作方接受媒體訪問時，直言電影版目前正在前期籌備階段，劇本尚未完成。

林心如雖然在新片飛走楊謹華，但私下姊妹情不變，日前就特別相約《華》劇的劇組進行新春團拜，期間更向眾人大派利是，人人有份，皆大歡喜！楊謹華將聚會照上載至社交網，並附上心如在利是寫下的祝福語，見她們以劇中角色來稱呼對方，顯然感情要好。

為老公打造劇本 另外，近年集中任製作人的心如，亦有參與內地綜藝節目《我們的美好生活》，節目中她談及家庭生活，表示女兒已是小學生，與老公霍建華決定多花時間陪伴孩子成長，並感謝老公近年為家庭付出。眼見老公「復出」拍劇，她亦把心一橫，有意為老公度身打造劇本，直言：「只要有合適的劇本、角色與團隊，一切就會水到渠成。」