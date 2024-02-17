英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 大個仔大個女
9:30 新造電視
10:00 權能時間
11:00 英國海岸鐵路遊（Ⅱ）
11:30 明珠雜誌
11:55 法式家鄉菜（Ⅱ）及花生動畫
1:00 失落的符號（PG）及100道風味
1:55 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅡ）
2:50 大城小廚繼續煮
3:20 世界真細小
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 孩子義工團（Ⅱ）
5:00 超能學堂
5:30 大個仔大個女
6:00 探索巴塔哥尼亞
6:55 100道風味
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 澳紐豪華居庭（Ⅱ）
8:30 全美一叮（ⅩⅤⅡ）
9:25 100道風味
9:30 末日困獸戰（PG）
11:40 晚間新聞
12:00 澳紐豪華居庭（Ⅱ）
12:30 中國24小時
1:15 世界真細小及金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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(852) 3600 3600
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