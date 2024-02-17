撇合作26年事務所 廣末涼子賠巨款換自由 另起爐灶

一代日本女神廣末涼子，去年因爆發不倫戀而停工8個月，昨日宣布離開合作26年的事務所，另起爐灶獨立發展。她不惜賠償巨額以換取自由身，並準備在藝能界重新出發！

現時43歲、育有三子的廣末涼子，去年6月被爆背夫出軌，搭上已婚廚神鳥羽周作，導致工作全面叫停，不但被踢入雪櫃無限期停工，更與結婚13年的第二任丈夫Candle JUNE離婚收場。風波爆發至今8個月，廣末昨日宣布離開合作26年的事務所FLaMme，自組新公司「株式會社R.H」獨立發展，她同日開設官網及個人社交網，並公開最新近照。

廣末於醜聞期間，曾公然力數事務所不滿其處理手法，導致雙方反目，今年初更傳她拒付約2億日圓（約1,042萬港元）的廣告違約金。但有行內人士透露，她與事務所已達成協議和解，並支付巨額賠償金，回復自由身。雖然廣末因醜聞形象破產，短期內難獲電視台或廣告商起用，但以其知名度及演技，不難在串流平台或舞台劇、電影等方面另覓出路。至於「姦夫」鳥羽周作已於去年底與正印離婚，相信他與廣末之間已再無任何阻礙。

師妹有村幫手填氹 廣末自10多歲入行以來，就與FLaMme事務所社長共事至今，FLaMme昨日在官網發聲明宣布廣末同日離開事務所，強調尊重其意願，並為去年風波向公眾道歉。此外，前同門師妹女星有村架純為替事務所填補去年廣末帶來的損失，上周推出個人寫真集《sou.》，初回限定及普通版分別登上Oricon寫真銷量榜冠、亞軍。