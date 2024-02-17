陳雅倫生日歡迎熟男追求

女星陳雅倫前晚於銅鑼灣大搞生日派對，不少圈中好友包括郭政鴻、朱永棠夫婦、唐貝詩姊妹及彭皓鋒等到賀，問到壽星女生日願望時？她說：「最緊要身體健康。（依家單身會唔會想拍拖？）有冇真命天子主動同我示愛呀？（小鮮肉？）唔得，一定係成熟嘅男人，可以幫到我嘅人真係好緊要，我唔係咁難追㗎！」