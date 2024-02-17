「鐵馬家族」不和升級？馬國明夫婦新春團拜 鄭嘉穎又冇影

鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠、林子善與黃嘉樂早年因拍攝無綫劇集《鐵馬尋橋》結緣組成「鐵馬家族」，感情十分要好，不時在節日聚首一堂，至去年底嘉穎被指以「嘥時間論」缺席馬國明的海外婚禮，鬧出不和傳聞。

唐詩詠賣口乖氹「二嫂」 唐詩詠前日在社交平台享與林子善及黃嘉樂夫婦，向新婚的「二哥」馬國明和湯洛雯拜年的聚會照，順道慶祝馬國明生日和林子善在台慶頒獎禮上得獎，詩詠表示：「二哥二嫂嘅第一封利是，祝你們三年抱兩，像企鵝、壽桃包一樣，大大小小開開心心。送上我的大吉，慶祝二哥生日，同子善奪得『最佳男配角』，Family and Love。」

網民歡迎「二嫂」靚湯加入「鐵馬」大家庭，同時發現嘉穎沒有出席聚會，再次議論紛紛，作出各種揣測：「都唔見KC？關係真崩裂了」、「原來大哥心中真的覺得兄弟手足聯誼係浪費時間」。

事實上，嘉穎與太太陳凱琳趁新年帶了其中兩個兒子到澳洲旅行度歲，齊齊去游水，又到動物園餵袋鼠、睇樹熊，並在沙灘上為大仔慶祝生日，因此才未有出席「鐵馬」團拜聚會。