父女團聚放笑彈 楊千嬅派千元利是 「爸爸」許紹雄截擊

歌手楊千嬅日前過大海連開兩場巡唱，吸引「爸爸」許紹雄舉家捧場，千嬅更豪派千元利是，原定其中一個目標是許紹雄的新婚女兒，工作人員卻一度擺烏龍，把利是交到許紹雄手上，引得千嬅及全場觀眾爆笑！

過往農曆新年例必放假的千嬅，今年打破慣例，於大年初五在澳門舉行一連兩場《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，曾分別在電影《新紮師妹》及劇集《多功能老婆》與千嬅合作過的許紹雄，帶同太太、女兒及女婿捧場，由於千嬅與許紹雄演過父女，戲內戲外都建立出父女情，故千嬅甫見他在台下睇騷，即忍不住以「我爸爸」來稱呼對方。

心情大靚的千嬅趁新年向現場觀眾大派千元利是，原定其中一封派給許紹雄的新婚女兒，工作人員卻擺烏龍將利是交給許紹雄，他即高舉利是，令全場觀眾起哄，千嬅見狀忍不住大笑說：「我係想畀Charmaine（許紹雄女兒）同佢老公，祝你哋百年好合，永結同心！」許紹雄聞言秒速把利是交給愛女，Charmaine亦即向千嬅派心回禮，場面爆笑！

開騷誘發商機 去年已走遍大江南北戶外體育場開騷的千嬅，透露今年有意搬進體育館，擴大巡唱版圖。提到許紹雄捧場，她說：「佢好似我另一個爸爸，同佢合作我永遠都好安心，係我生命中一個伯樂，畀好多人生養分我，教咗我好多嘢。今晚見到佢一家人坐喺度，我識佢個女嗰陣，佢仲讀緊書，依家結埋婚，更加戥佢開心！人與人之間嘅緣分好微妙，每一個好朋友都要好好珍惜。」

此外，千嬅在當地開騷誘發不少商機，有租車公司看準完騷後觀眾趕車回內地不同省份，故騷前數天已在網上發文招客拼車，從演出場地回廣州、深圳等地，每位收200多元人民幣，引來不少觀眾留言報名。同時亦有手機店以免押租形式，租借高像素鏡頭手機供歌迷影靚相，惟對象只限學生，還要求提供身份證明，因涉及私隱問題，故似乎乏人問津。