梁朝偉 情人節飯局會型男

影帝梁朝偉日前相約好友飯局，曾因攬實偉仔而成為熱話的上山詩鈉，今次再現身飯局適逢情人節，即被網民笑指已融入其家中。而另一亮點是偉仔與餐廳型男主廚合照，原來偉仔已非第一次光顧，早已是熟客，圈中不少名人都曾為座上客，主廚亦曾與謝霆鋒及古天樂合照，加上偉仔，被網友指足足有三位影帝加持。