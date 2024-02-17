娛樂

梁朝偉 情人節飯局會型男

梁朝偉與友人飯局，並與主廚（左）合照留念。 梁朝偉與友人飯局，並與主廚（左）合照留念。
梁朝偉與友人飯局，並與主廚（左）合照留念。
影帝梁朝偉日前相約好友飯局，曾因攬實偉仔而成為熱話的上山詩鈉，今次再現身飯局適逢情人節，即被網民笑指已融入其家中。而另一亮點是偉仔與餐廳型男主廚合照，原來偉仔已非第一次光顧，早已是熟客，圈中不少名人都曾為座上客，主廚亦曾與謝霆鋒及古天樂合照，加上偉仔，被網友指足足有三位影帝加持。
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