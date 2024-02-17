2月17日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月17日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
梁朝偉 情人節飯局會型男
梁朝偉與友人飯局，並與主廚（左）合照留念。
影帝梁朝偉日前相約好友飯局，曾因攬實偉仔而成為熱話的上山詩鈉，今次再現身飯局適逢情人節，即被網民笑指已融入其家中。而另一亮點是偉仔與餐廳型男主廚合照，原來偉仔已非第一次光顧，早已是熟客，圈中不少名人都曾為座上客，主廚亦曾與謝霆鋒及古天樂合照，加上偉仔，被網友指足足有三位影帝加持。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240217-0217_00282_025/梁朝偉--情人節飯局會型男
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc