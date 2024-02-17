李嘉欣拖實老公 黃昏放閃

「大美人」李嘉欣與丈夫許晉亨結婚多年恩愛如昔，近年不時甜蜜外遊享受二人世界。李嘉欣透過社交平台分享美滿生活，上載與丈夫的背影照，表示「#Hubby and Wifey #Valentine」，相中他們打扮休閒，在落日的黃昏下手拖手漫步，畫面溫馨又浪漫，令人羨慕。