獨家消息：「回流」香港 親子踩單車 王祖藍重返樂壇做唱作人

王祖藍近年主力內地發展，為工作舉家移居上海生活，近日趁新年一家四口返港的他，透露決定舉家回港發展，除了落手培訓新一代扮嘢藝人，更自爆要「重投樂壇」，為新歌填詞及主唱。

藝人王祖藍與太太李亞男昨日趁仍在放假，帶5歲大女王天韻（Gabby）及3歲細女王海靜（Hayley）到大美督踩單車，夫婦沿途對囡囡照護有加，祖藍手上拿着兩個卡通水壺，讓囡囡隨時飲用解渴。當到達上斜路段前，他除了替囡囡推單車外，又陪她們一起跑上斜，完美演繹廿四孝爸爸！沿途有不少市民認出他們一家，祖藍跟大家打招呼及講恭賀說話外，更來者不拒大合照，相當親民。

祖藍受訪時指之前因疫情關係，為免花時間隔離才主力留在內地，現時疫情過去，故決定舉家回港生活，他笑說：「我重投樂壇呀！過兩個月出歌，哈哈！梗係唔係情歌啦！」他透露除了主唱新歌外，亦會負責填詞：「依家好多人有情緒問題，想用歌去安慰大家。」他表示新歌已錄好，已着手籌備第二首，而除了歌曲，他亦會為無綫真人騷《福祿壽訓練學院》擔任導師，培訓新一代扮嘢新人。

李亞男有戲癮斟劇本 至於李亞男則直認有戲癮，指不時有內地劇組與她接洽，正等待合適劇本出現。