無厘頭傳聞

網上傳聞層出不窮，由結婚、生仔等喜訊，到被捕、逃稅等負面傳聞都不少，其中古天樂與好友宣萱就多次被傳結婚，肖戰無端被網民舉報逃稅，鄭愷最無辜被傳嫖妓被捕。

古天樂、宣萱 古天樂與宣萱相識多年，兩人合作過不少影視作品，分屬好友，然而今年初內地網上瘋傳兩人結婚，指「古天樂突然高調表白宣萱！28年知己終成愛人！恭喜！」不過，不少網民都覺得傳聞太假，其實2019年兩人亦傳過結婚，古天樂當年更開腔否認。

肖戰 去年9月有網民聲稱向內地稅務局實名舉報內地頂流男藝人肖戰逃稅，指肖戰於2021年演出的話劇《如夢之夢》全國巡演72場，但大部分門票都無法經正規途徑購買，反而黃牛能非法銷售實名票，網友懷疑肖戰、話劇出品方跟黃牛勾結及偷逃稅款。不過網友認為所謂的檢舉報告疑點重重，而內地官媒亦未有相關報道，可信度低。

鄭愷 內地已婚藝人鄭愷憑綜藝節目《奔跑吧》而爆紅，去年7月網傳他在北京朝陽區酒店涉嫖妓被有關部門逮捕，鄭愷即時在社交網上載照片，並標明身在新疆，他留言：「今日懸崖邊的早午餐了解一下？」實行隔空闢謠，力證自己正在新疆錄製綜藝節目。