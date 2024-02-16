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Clara拜年加「辣」
韓國性感女神Clara近年專注發展大中華市場，極少現身韓國活動，但其社交網粉絲人數卻直線上升，目前吸引多達163萬粉絲追隨，獲得不少國際品牌垂青。近日她在社交網上載品牌照發揮強勁帶貨力，還趁新春期間加碼派福利，上載爆乳健美寫真吸Like，谷胸向大家拜年！
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