情人節各自精彩 碧咸夕陽下啜老婆 Taylor撇男友開騷

前日是情人節，一眾歐美紅星公開情侶照出力放閃！其中因球王美斯早前沒有在港落場參與表演賽而被鬧爆的碧咸（David Beckham），「一剪三千煩惱絲」以剷青新Look與老婆Victoria在社交網分享日落咀相晒恩愛。

相中見碧咸赤膊上陣，在夕陽襯托下，在海灘上與激罕比堅尼上陣的老婆咀嘴，留言時不忘冧老婆：「祝一位出色的妻子、媽媽和最好朋友，情人節快樂。我愛你。」同時不忘祝福四位子女「情人節快樂」。Victoria亦在社交網上載老公的牛仔造型照，並留言：「情人節快樂。牛仔我好愛你。」除此之外，她還於情人節當日在社交網公開敷冰相，自爆健身時不小心摔倒，要敷冰讓腳部消腫。碧咸沒有安慰老婆，反而留言取笑她「大腳趾」，認真抵死！

Zendaya收惡搞圖 碧咸夫婦慶祝情人節，美國樂壇天后Taylor Swift則因工作關係，今年未能與美式足球明星男友Travis Kelce慶祝拍拖後的首個情人節。Taylor昨日凌晨飛抵澳洲墨爾本，準備今日起至周日舉行的巡唱，雖然她半夜才抵達當地，但仍有大批Fans前來接機。而Travis前日就返回堪薩斯城出席《超級碗》勝利巡遊，暫時未知他稍後會否飛抵澳洲捧女友場。不過，Travis勇奪《超級碗》冠軍後與女友Taylor及一眾圈中好友，包括女星美瑾霍絲（Megan Fox）一同在拉斯維加斯夜店慶祝，狂歡達旦。

Taylor因開工未能與男友慶祝情人節，而另一對巨星戀人「蜘蛛俠」Tom Holland與Zendaya情人節亦分隔異地。Zendaya前日身在英國倫敦宣傳新片《沙丘瀚戰：第二章》（Dune:Part Two），與同片一眾影星包括添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）等一同現身。而她日前出席《沙》片墨西哥首映時，收到粉絲製作的Tom與耶穌合成照，令她哭笑不得！