暢所欲玄：十二生肖運程：豬

屬豬的朋友於龍年真是豬籠入水之運。三粒大吉星，幸運的到來，縱使有三粒大凶星，也阻擋不了屬豬的幸運，比起屬雞的朋友，其幸運更是有過之而無不及，真是豬籠入水之年。

天厄凶星，天不佑你，厄運來臨，龍為水庫，豬為大江大河，江河之水流到水庫，暴雨外溢成災，對於屬豬的朋友，好易因為工作學習上的問題，造成情緒低落的外溢。幸有龍德吉星，上天有好生之德，龍有運化水的德性，可化解天厄凶星的外溢效應。

亡神凶星就是失魂落魄，容易忘記，特別有長新冠後遺症的腦霧。腦霧這種長新冠後遺症容易復發，足夠的休息，保持頭腦清醒好重要。紅鸞喜慶吉星，有助人際關係，更有利姻緣桃花，脫單求婚之好年歲。參與這樣的開心事，令人心情開懷，腦霧自可消散。

紫微吉星，有利工作事業發展，升職加薪的好意象，生意興隆好時機，這是紫微吉星帶給屬豬的朋友。由於工作事業發財關係，令工作時間多了，影響健康，暴敗凶星的出現，因工作過勞而造成健康問題，所以必須有足夠時間休息，避免發了財，轉一轉手，把金錢送進醫生的口袋中。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅