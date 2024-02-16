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李居明為粵劇迷保住戲院
堪輿學家李居明與粵劇名伶蓋鳴暉昨晚出席粵劇「寧采臣《聊齋驚夢》」賀歲版開鑼拜神儀式。李居明透露剛與新光戲院新業主接觸，對方對他希望能完成至明年2月的合約訴求表示會積極考慮，他亦會盡力為香港粵劇和劇迷保住新光，直言感到樂觀。
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