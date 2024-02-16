鄧卓殷宣布訂婚 郭子豪郵輪抱得美人歸

前港姐亞軍鄧卓殷與藝人男友郭子豪拍拖四年，前日宣布訂婚，並公開多張求婚時的照片，見郭子豪在郵輪上求婚，現場有家人好友見證，非常大陣仗。郭子豪透露已計劃多時：「多年來我一直絞盡腦汁，想知道如何讓千載難逢的問題變得真正特別……這個想法其實來自她——她曾經說過她從未坐過郵輪。所以我想，為甚麼不來一次郵輪求婚來實現終極浪漫呢？」

家人在場見證

鄧卓殷憶述當日情況，直言大感驚喜：「沒想到這一趟旅程將會改變我一生，懷着去旅行放鬆的心情，到日本玩幾天，沒想到一上船他就跟朋友走開了，說要打個招呼，叫我好好留在房間看安全指引，不然船不會開。」原來郭子豪是去了做準備，為女友送上精心策劃的驚喜，她見到男友出現在郵輪的大螢幕上，全船的人一起見證愛的宣言，更播放着他們拍拖以來的片段，令她大為感動：「回頭看，的確經歷了很多，也成長了很多。沒想到驚喜還未完。他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻，我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬迹也沒發覺，但原來早在半年前畫的一幅畫內約定了，直到現在也覺得像是一場夢，謝謝你為我準備的一切，謝謝你這些年來一直以愛相伴。」