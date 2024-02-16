李彩華心急脫單 異地戀欠個「勇」字

藝人李彩華今個農曆新年回港與家人度歲，並四出拜年。2020年與內地生意人Eric離婚的她，單身近4年，自爆恨拍拖，卻因為一個原因抗拒異地戀。

李彩華（Rain）自爆不時有追求者，但笑言未曾「過電」，問到拜年期間可有被催婚？她笑言：「冇喎，拍拖係自己心急啫，長輩就完全冇催。」新年與親友聚會，通常都會打麻雀或玩啤牌熱鬧一番，而Rain雖然是圈中公認的富婆，但每年都買新春彩票，她說：「成日都中廿蚊、十蚊，只得輕微中獎運，唔會一嚟就中巨獎，但都開心嘅。」

Rain指新年最喜歡出埠旅行，問到可接受異地情緣？她表示：「都有人追，但外國人就仲未攞出勇氣，正常溝通冇問題，但一啲好深入嘅話題，大家未必可以完全了解，所以仲未衝破到。」

日本滑雪出意外 今個農曆新年，Rain與親友拜年後便飛到北海道滑雪，不過自爆去年在當地滑雪期間曾發生交通意外，令她猶有餘悸：「我哋十個女仔一架車，突然唔知係咪跣胎，成架車打咗白鴿轉，我就係咁嘩嘩嘩，完全唔知發生咩事，跟住嘭一聲撞落條柱，好彩冇人受傷，呢單嘢拍戲都冇咁精彩！」