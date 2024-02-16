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郭富城遊車河 開篷放閃！

城城與方媛的打扮襯到絕，表情亦是一絕！ 城城與方媛的打扮襯到絕，表情亦是一絕！
城城與方媛的打扮襯到絕，表情亦是一絕！
「愛妻號」天王郭富城收藏多架名車及辣跑，絕非齋擺喺度鋪塵，前日他出動靚車帶太太方媛兜風，浪漫與激情都收到晒，還要專登開篷任路人睇佢晒恩愛。兩口子難得撇低愛女過二人世界，特登襯了一身情侶白恤衫，閃爆全街，難怪合照時Chok爆勁得戚！
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