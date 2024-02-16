陳自瑤新劇接棒 幫口谷收視 王浩信收太太Order留家「交人」

藝人王浩信昨日率領無綫劇集《狀王之王》演員出席活動，並罕有大談太太陳自瑤，指前日情人節聽從太太指示留家陪女兒，又透露妻女都勁撐新劇。王浩信又指太太早前拍劇壓力大，祝對方新劇有好收視。

《狀》劇演員王浩信、姚子羚、王子涵及導演林子聰等昨日齊集社區宣傳，對於收視上周升了0.1點，王浩信大感滿意；姚子羚則指新春期間大部分市民外遊，有此收視已很感恩。問會否催谷收視？王浩信揚言會更落力宣傳，拍檔們亦會努力在網上與觀眾互動：「或者睇吓升到幾多點就再除啲咩或者扮女人。」

講到情人節，王浩信透露留家陪「前世情人」一起過：「太太想我留喺屋企陪吓個女，因為我之前成日唔喺屋企。」又指太太陳自瑤與女兒都有在家支持劇集，並讚其女裝造型好看。他又透露《狀》劇結局後，便由太太首度擔正女主角的新劇《婚後事》接棒，他指太太拍劇期間相當大壓力，希望透過劇接劇將《狀》劇觀眾帶到《婚》劇。

王子涵冇被催婚 至於王子涵透露有一位拍拖3年的男友，問有否被家人催婚，她說：「佢哋唔催。（爸爸王晶唔捨得？）佢會想盡快處理我。」又指父親相當繁忙，沒有時間諗抱孫的事。談到「秘撈」寫字樓工作，她說：「因為合約完咗，變相可以多咗時間返Office。」又透露正跟內地商談合作劇集，希望今年多北上發展。