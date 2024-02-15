《死侍3》賴恩「做低」舊公司 單日吸3.65億點擊

由加拿大男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）預告片剛於周日乘住超級碗球賽面世，24小時內累積3.65億次點擊，成為史上最多首日點擊的電影預告片！

雖然最近不少觀眾都表示有「超級英雄疲勞」，厭倦這個氾濫而質素參差的片種，但經典角色仍然人氣高企，作為系列第3集的《死侍與狼人》，由霍士電影公司回歸漫威電影宇宙，除了賴恩飾演的死侍，還有澳洲男星曉積文（Hugh Jackman）飾演的狼人復出，備受期待。首個預告片於超級碗球賽期間首播，24小時內於影片網站累積3.65億次點擊，成為史上最多首日點擊的預告片，打破《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）於2021年創下的3.555億次點擊紀錄。

預告片中死侍獲女友與友人慶祝生日，卻突然被於劇集《洛基》（Loki）出場的時空管理局人員帶走，了解到漫威電影宇宙歷史，更被賦予拯救漫威的任務，令向來大玩惡搞自嘲、與觀眾對話的死侍，興奮地自稱是「漫威耶穌」！而其中一幕槍戰在「舊公司」霍士爛招牌旁開打，夠晒抵死。狼人則未正式露面，只見其手爪的影子及穿上漫畫中黃色戰衣的背影。

社交網公開「尋妻」 賴恩在預告片首播當日在社交網站上載自己於寓所客廳電視機旁的照片，畫面正播放新作預告片，他留言搞笑問：「有冇人睇咗《死侍與狼人》預告片？有冇人見到我老婆去咗邊？」而當日正跟天后好友Taylor Swift一起在球場睇賽事的賴恩妻子Blake Lively，前日於社交網作「回應」，並上載同一背景拍攝的照片，搞笑表示：「Honey我喺屋企，我今日好好，你呢？」