暢所欲玄：逢九必衰

「逢九必衰」是一個中國民間俗語，意思指當年齡以「九」結尾時，人的運勢和身體狀態會衰退。雖然這是一種迷信的觀念，但在民間仍有一定影響力，這種迷信的根源可追溯至古代，跟數字的象徵意義和天文觀察有關。

在中國傳統文化中，「九」被認為是一個具有特殊意義的數字，代表吉祥和完整。逢九必衰的觀念則是將「九」與衰退聯繫在一起，可能是因為下一個年頭是踏入30、40、50……等等，是新一個十年的開始，於是心理壓力會稍微大一點。

迷信觀念的存在，可能是因為人們在特定年齡階段，更容易受到健康問題影響。例如當人們進入69、79歲等高齡時期，身體機能會衰退，自然容易生病。然而，這並不意味着每個人都會在這個年齡遇到困難，也不代表其他年齡就一定沒有問題。

其實，逢九必衰只是一種迷信觀念，沒有科學根據。人們不應該過分相信這種說法，應該保持合理的思考和對自己身體健康的關注。適當的運動、均衡的飲食、保持良好的心理狀態，定期作健康檢查，對於維持健康和幸福生活至關重要，而不僅僅是年齡的數字。

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