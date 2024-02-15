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黎展峯認張敬軒做老竇
出道兩年的英皇歌手黎展峯日前接受專訪時感激張敬軒垂青，邀他轉組同用一個經理人，方便日後多關照，他謂：「認識軒公係我人生最幸運嘅事，感覺如開始第二人生。」又表示期待和軒仔多合作，問到可視軒仔為親哥哥，他說：「直情當佢老竇添呀。」
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