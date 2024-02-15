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林心如約團拜 大手筆派利是
台灣女星林心如出演《華燈初上》後，跟同劇演員打成一片，即使劇集已於2022年播出第3部完結篇，眾人仍然老友鬼鬼。日前林心如相約楊謹華及郭雪芙等演員新春團拜，每個人都拿到她派發的利是，楊謹華更在社交網大晒她在利是封上的字迹，留言：「永遠愛着我們的Rose Mama。」
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