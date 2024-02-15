袁嘉敏單身過節 網友嘆嘥料

前港姐袁嘉敏首次在英國度過農曆新年，她分享了身穿吊帶紅色閃片裙的照片，先側身大騷前凸後翹的曲線，再正面出擊，低胸激晒深長事業線，相當誘人。適逢昨天是情人節，不少網民對她單身大感驚訝，紛紛笑言：「嘥料。」