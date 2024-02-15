等公司批准出大碟 Ian一見鍾情 彈結他撩許恩怡

男團MIRROR中的「情歌王子」陳卓賢（Ian）與模特兒女友盧慧敏分手一年多後，在情人節這個重要日子，正式公開令他一見鍾情的「女主角」，幸運兒正是星二代柏安妮女兒許恩怡（Natalie）。不過Hellosss（Ian粉絲暱稱）毋須呷醋，皆因兩人在派對上眉來眼去，全屬新歌《Lost At First Sight》MV的劇情需要。

早於兩日前，在Ian及MIRROR的官方社交網，已上載了名為「Chapter 1」的新歌MV預告，Ian穿上型爆白色西裝，手持電結他望住Natalie，只是預告片已經令Hellosss沉醉於愛河之中，粉絲紛紛在群組洗版式討論預告片背後的含意，務求引偶像「上水」回應，又預計新歌必跑出，成為音樂平台的榜首歌曲。

情人節驚喜「上水」 而昨日凌晨踏入情人節時，Ian在通訊軟件中驚喜現身，祝Hellosss「情人節快樂」，對於這份甜蜜禮物，粉絲可謂「全收到」，除了不停示愛，更留言大力支持偶像出專輯大碟，而他亦表示一早準備就緒，只是一直在等公司首肯。