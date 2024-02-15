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蔚雨芯出「辣」招 照顧單身狗
Rainky不吝惜好身材，讓網民大飽眼福。
適逢情人節，「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）昨日在社交網上載一輯火辣的比堅尼相，為單身的粉絲大派福利。見她換上白色泳衣，在泳池旁邊大擺甫士，其中一張她半坐半躺兼瞇起雙眼，表情甚是享受。不過網友還是最喜愛Rainky晒出的正面照，她身穿的純白泳褲夠高衩，搭配白皙肌膚，確實是性感尤物。
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