蔚雨芯出「辣」招 照顧單身狗

適逢情人節，「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）昨日在社交網上載一輯火辣的比堅尼相，為單身的粉絲大派福利。見她換上白色泳衣，在泳池旁邊大擺甫士，其中一張她半坐半躺兼瞇起雙眼，表情甚是享受。不過網友還是最喜愛Rainky晒出的正面照，她身穿的純白泳褲夠高衩，搭配白皙肌膚，確實是性感尤物。