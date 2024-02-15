「超星團」8子關係錯綜複雜 文佐匡樂做二世祖 丁子朗無限復活

「亞洲超星團」8位香港代表，一起經歷許多血汗淚，感情深厚，日前8人互相踢爆，揭露錯綜複雜的「親密關係」，張鎬濂與文佐匡原來是世交，佐匡更是家住豪宅的「二世祖」。

8位超星團參賽者丁子朗（丁丁）、冼靖峰、黃奕斌（大Hugo）、黃星綽（細Hugo）、文佐匡、區珀豪、余宗遙和張鎬濂，受訪時細說千絲萬縷的關係表，張鎬濂媽咪洪欣與文佐匡家人是世交；余宗遙和文佐匡則是小學同學，兼同一天出生；余宗遙和冼靖峰就是中學至大學同學。現年26歲的丁丁年紀最大，笑言是「長輩」，但論演戲年資，珀豪自小就拍廣告，笑言已入行21年。余宗遙爆出文佐匡花名叫「二世祖」，大爆對方住豪宅，文佐匡起初對二世祖不太理解，還表示：「做二世祖梗係好啦！」其他隊員忙代他解畫，認真夠老友。丁丁與冼靖峰因比賽成為密友，自爆一條褲會兩份着，丁丁更專登買大size作遷就。

新年互相串門拜年 新年期間他們朝夕相對，大年初一合體參與花車巡遊表演，初二至初四分別到丁丁、文佐匡和張鎬濂家拜年。在節目中丁丁、細Hugo和區珀豪止步30強，丁丁稱已超越自己的目標位置，唯一遺憾是無法跟兄弟繼續受訓到總決賽，他說：「淘汰極我都喺度，永遠復活。」細Hugo笑言第3次公演還有機會表演，已感滿足；區珀豪抱樂觀態度，表示現在才是新開始。現時成績最好是排名第6位的大Hugo，而排名第10的冼靖峰指：「淘汰只是儀式上無法再投票，表演都錄咗，期待8個齊人再跳。」