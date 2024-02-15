娛圈單打：緋聞男女互嫌棄 言行卻是甜到痹

事業順風順水的麥美恩（Mayanne），刻下最想的，會不會是覓得一段好姻緣？她與娛樂新聞台主播許文軒，緋聞傳足幾年，儘管外界早視他們為一對，但這對緋聞男女始終不肯鬆口認愛。日前播出專訪，二人大爆撻唔着的原因，女的批男的「娿哿」，男的嫌女的「仔多」。

哈哈哈，真係信不信由你，但連互相嫌棄都合拍過人，觀眾只感到甜蜜，如果話冇嘢，似乎冇乜人會信。講真，他們外形合襯，一個爽一個「煩」，凹凸互補，襯到絕啦。

講開又講，Mayanne剛剛在頒獎禮獲得「最佳女主持」，受盡力捧，跟其開朗、醒目、反應快的個性不無關係。她2011年參選港姐並入圍四強，入行後成為娛樂新聞台主播，因為不拘小節，大癲大肺，漸漸建立個人特色。即使被嘲為「龍躉村姑」，一樣沒有被打沉，反而哈哈一笑努力減肥，現已沒有人取笑她。

一個選美靚女如此被踩，唔被打沉都嬲爆，但她的性格就是放得低、吃得開，觀眾更愛其笑口常開。性格決定命運，Mayanne能夠脫穎而出，平步青雲，個性因素極大。

至於緋聞男友許文軒，知名度和工作量都跟女方有距離。其實他入行已有十多年，一直默默耕耘，認真工作的態度，觀眾絕對感受得到。所謂「下巴兜兜有錢剩」，有點兜下巴的他，只要繼續努力，相信很快就會有收成。何況Mayanne確是「旺夫」，自二人爆出緋聞後，男方知名度十級跳，曝光率不斷增加，單是今個新春，大小節目都見其蹤影。觀眾都在等待他們「官宣」戀情，幾時有好消息？