遊台灣十分 樂極忘形 三上悠亞闖路軌打卡疑犯法

日本前AV女優三上悠亞出名「惹火」，她早前到台灣出席活動吸金後是非不斷，惹來「辱華」風波外，近日又被發現疑違法闖入路軌打卡影相，隨時惹禍被罰過萬港元！

日本暗黑女神三上悠亞去年30歲生日退出AV界從良後，積極開拓海外市場，上月底飛到台灣出席活動吸金，早前便因上載台灣旗Emoji引來「辱華」風波。她此行又趁機在當地觀光，日前在社交網公開多張在十分放天燈許願及逛老街、行吊橋的相片，除令網民感嘆沒遇到女神外，更被發現她走在路軌及坐在路軌的相片，有觸犯當地法例之嫌。

隨時被罰款 據知三上取景的路軌是打卡熱點，但不時會有火車行駛經過，鐵道旁有告示牌寫着「禁止行人通行」，但大部分遊客沒有理會。根據當地《鐵路法》，違規最高可被罰款1萬至5萬元新台幣（約2,500至12,500港元）。而三上的照片曝光後，恐怕會引來更多人有樣學樣。

此外，社交網坐擁逾360萬粉絲的25歲日本人氣AV女優深田詠美，近日傳出被稅局追討8,000萬日圓（約418萬港元）的漏稅。據知她效力7年的前事務所，多年來沒有替她申報逾1.5億日圓（約784萬港元）的收入，結果連累她被追稅。近日她便為撲水相當頭痛，幸好有拍拖一年半的金髮美容外科醫生男友默默支持。去年聖誕，兩人被雜誌拍得慳家過節，拍拖食拉麵，實行「有情飲水飽」。