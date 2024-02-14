暢所欲玄：大門地氈宜忌（上）

大門是氣流最常進出之處，如果流年方位好，自然引入喜慶吉事，反之亦然。下面列舉龍年幾個門向及化解方法，其餘方位下期再續。

大門向正東（一白桃花星臨門）：有利遠行及出門發展，桃花亦重，單身者可望發展戀情，但夫妻則要小心三角關係。如要催旺可放彩色地氈，要削弱則可放素色地氈或木製雞形擺設。

大門向東南（二黑病星臨門）：要特別注意健康，忌見紅黃兩色的地氈，宜在大門一帶擺放銅製重物或白玉葫蘆，並使用灰色地氈，底下再放六個銅錢化解病氣，亦可選擇在地氈底放一塊大銅片。另外，因今年太歲飛臨東南，切記避免裝修、動土，尤忌鑿地。

大門向正南（七赤破軍星臨門）：家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟，也要小心受金屬利器所傷或與人爭吵。今年大門位置不宜動土，亦不可擺放流動性高的物品，宜放粉藍色地氈化解。

大門向西南（九紫喜慶星臨門）：家中容易喜事臨門，若要加強，適合在大門使用紅色或綠色地氈，玄關一帶則可擺放大葉植物、金元寶或任何帶有「開門見喜」意象的吉祥物品。在門旁裝上一盞長期亮着的小燈，亦有助催旺喜事及財運。

堪輿學家麥玲玲師傅