久未在港過年的名模樂基兒（Gaile），今個新年忙於拜年見好友，昨日模特兒洪華在社交網Po出合照，兩人無懼素顏示人，Gaile精神飽滿，洪華表示在朋友家團拜時遇上Gaile，大讚對方性格無變，她表示：「縱然時光荏苒，但她還是那個我當初認識的甜美可愛率直的她。」