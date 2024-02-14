夜晚喊到朝早 陳楨怡對住王浩信有壓力

前港姐陳楨怡在無綫劇集《狀王之王》中與王浩信繼《廉政狙擊》後再合作，雖然「父女」重聚，但她指拍攝時對方氣場依然帶來無形壓力，演繹對手戲心情緊張。相反與首次合作、在劇中為浩信爭風吃醋的姚子羚，加上王子涵，戲外變三個女人一個墟，放假齊齊結伴去「滾」，她說：「佢兩個好warm，好照顧我，好有姐姐感覺，我哋3個一放假就一齊去食椰子雞煲同埋按摩。」

為角色做「白老鼠」 陳楨怡在劇中角色冷靜，但面對一班搞笑高手，自言笑點已經低的她忍笑相當辛苦，亦試過因爆笑而NG，希望將來有機會演出搞笑角色：「私底下自己傻傻哋，都幾搞笑。」有笑有淚，劇中最深刻的一場喊戲，她指被導演林子聰的一番話引導入戲，令她由夜晚喊到朝早、喊到眼腫：「自己好少唔開心，所以平時好難喊，導演一番話令到我入晒戲，直情喊到失控，將心底裏面唔開心釋放晒出嚟。」

陳楨怡在劇中飾演仵作，由於對角色沒有概念，在橫店惟有自己做「白老鼠」睇中醫親試針灸，揣摩演繹醫師的神髓：「自己好怕打針，第一次去做針灸，想親身感受吓，同埋觀察吓點同人針灸。」