中娛星動：重修舊好 幫手宣傳 周冬雨醋味濃 馬思純送抱安撫

「三金影后」周冬雨早年與馬思純斷交，關係至去年才慢慢修復，先後多次被拍到合體。而昨日思純有新作首播，冬雨第一時間於社交網開Po助攻，但字裏行間被指醋味濃，思純見狀火速蒲頭，送上愛的抱抱安慰。

周冬雨與馬思純8年前憑電影《七月與安生》成為金馬獎首次「雙影后」，之後一直感情深厚，惟及後二人的事業或個人生活逐漸愈走愈遠，冬雨片約不斷，思純卻醉心拍拖，最終就連生日也沒有互送祝福，不和之說甚囂塵上。

兩女一直未有為友情疏離解畫，直至去年初，思純被拍到帶同母親與冬雨聚餐，才初見「復交」曙光，之後冬雨更現身思純主演的電影《斷．橋》首映禮，及後還於巴黎同行，關係明顯大躍進。

數年前思純曾患上焦慮症及抑鬱症，一直靠藥物控制情緒，結果導致面容浮腫，不得不減少幕前演出，今年初才憑劇集《偵察英雄》回歸，而她另一套主演的新劇《煙火人家》亦於昨日首播，冬雨把握機會於社交網為思純宣傳，除了於貼文附上思純大頭海報，更寫道：「今晚來#煙火人家#看我姐」。

封最重要的妹妹 大抵其戲中角色有親人繁多，以致冬雨呷醋自己已不是思純的唯一妹妹，思純見狀即火速留言安慰：「別吃醋，雖然妹妹多，你最重要！」還留下三個愛的抱抱圖案，網友見到二人的對話即引來熱烈討論，除了祝福她們友誼天長地久，更取笑冬雨與思純又回到熱戀期，寄望二人能夠再攜手合作新作品。