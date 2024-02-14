AK Jer對吉位表演 姜濤情人戒指 冧晒「女友視角」

人氣男團MIRROR完成16場演唱會後各有各忙，姜濤趁情人節推出限定套裝，大賺「姜糖」一筆；隊友Anson Kong及Jer則到大球場任表演嘉賓，分屬「波牛」的他們寓工作於娛樂，就算觀眾席有不少「吉位」，仍無損好心情。

今日是2月14日情人節，最有生意頭腦的姜濤趁大好時機，在社交網大力宣傳個人品牌「TO ZERO」的情人節限定套裝，除有心形戒指及頸鏈外，還有親筆簽名記事簿，重點是內藏多張「女友視角」靚相，必能滿足一眾「姜糖」（Fans暱稱）恨做「姜嫂」的幻想。姜濤在社交網分享遞上戒指的冧豬相，引來「姜糖」瘋狂留言：「係咪主理人幫手戴㗎？」、「即刻講I Do」、「我想要你戴過嗰隻！」

至於同為球迷的MIRROR副隊長Anson Kong（AK）及隊友Jer，繼隊中兩大人氣王姜濤及Anson Lo後，昨日現身大球場為賀歲盃擔任表演嘉賓，兩人一早到場綵排並分享照片，對龍年首項工作便可一睹17位世界級球星及歷代港足相當期待。

接力空降大球場 表演安排於球賽開始前一小時，開工大吉的AK表現風騷，甫出場即向球迷拜年，但未知是否部分觀眾尚未入場，加上分布在球場不同位置，以致直播期間，出現他對住「吉位」獻唱《信之卷》的尷尬場面，但專業的他依然非常投入，離開時還向四面觀眾揮手道別。

第二位出場的Jer一開口就說：「Hello，大家好！新年快樂，好開心呀！我都踢波嘅，喺大球場都睇過幾次波，但從未試過喺呢度演出，可唔可以畀我試吓聽吓現場2萬人嘅聲音係點呀？」儘管「吉位」處處，他仍邀觀眾合唱《人類群星閃耀時》，期間搞笑地被突然飛起的大褸衣領遮面，又發生疑走音的小意外，但Fans完全收貨，大聲喝采。