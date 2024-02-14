神隱多年重踏舞台 林憶蓮$5萬紅裙復出 嚇窒粉絲

林憶蓮相隔4年終於重踏舞台，連唱4首經典歌勾起集體回憶，亦令全新形象終極曝光，但由於服裝、妝容和髮型相當前衞，網民一時接受不了，高呼「崩壞」！

樂壇天后林憶蓮（Sandy）近年幾乎絕迹娛樂圈，對上一次公開露面，已是2020年出席內地一個直播活動，不少忠心Fans都相當關心她的動向，希望再有機會一睹她在舞台上的精湛演出！去年底她突然「上水」，重新活躍社交網，兩日內共發出9個貼文，一頭長髮托腮微笑，引起外界極大回響，其後她陸續分享舊照及生活點滴，似為復出樂壇積極鋪路。

連唱4經典歌 大年初二晚她終重踏舞台，以一身價值５萬元的名牌紅裙在澳門演出，獻唱《至少還有你》、《不必在乎我是誰》、《聽說愛情回來過》及《傷痕》4首經典歌曲，掀起Fans集體回憶。她在社交網分享演出前的綵排照，興奮寫道：「感謝我的團隊，久違了的感覺。」Fans紛紛轉發並成為熱話。

憶蓮的時裝設計師好友亦有分享當晚合照，相中的憶蓮無論髮型、妝容或服飾都相當前衞，未知是否與Fans心目中期待的憶蓮有落差，不少人留言表示接受不了，甚至驚呼「大崩壞」：「幸好還認得出Sandy的歌聲！其他就……」、「我看見了甚麼？」、「龍年首宗時裝車禍」、「不敢相信」。