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鍾嘉欣盪鞦韆 長腿加持
鍾嘉欣露背兼晒腿，狀態大勇。
藝人鍾嘉欣早前與老公到馬爾代夫度假，連日來狂晒多張美照，一時坐老公大髀，一時又大露背，盡情放閃。昨日她再晒出新一輯靚相，見她於無邊際的泳池中大歎早餐，更有心形早餐籃，相當浪漫。嘉欣亦再次大露背上陣，背對鏡頭欣賞海邊景色，靚人配靚景！另一輯盪鞦韆相，嘉欣終於近鏡示人，露出白滑長腿，非常養眼。
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