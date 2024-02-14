盛勁為預習湊B 麥明詩雙喜臨門？

前港姐冠軍麥明詩上月驚爆婚訊，有指今年3月正式出嫁。她的飛機師男友盛勁為網晒抱B相，直認要預習湊B，即傳出今次麥明詩雙喜臨門。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）上月驚爆婚訊，攝影師分享了她與男友盛勁為拍攝婚紗照的花絮相片而令婚事曝光，有指兩人的婚期定於今年3月。此事曝光後，一對新人亦大方上載短片，分享求婚過程，引來全城送上祝賀。趁住過年，他們把握婚前最後機會分頭𢭃利是，見Louisa於社交平台分享了與父母和哥哥的合照，網民急着留言叫她做「盛太」。

腹部明顯隆起 另一方面，盛勁為則分享了抱住BB的相片，見他甜到入心向鏡頭展露微笑，父愛爆棚。網民大為震驚，並不斷留言恭喜。Louisa早前受訪時，曾表示有生B大計，網民相信盛勁為是急不及待為了造人而預演，還有網民直問他：「係咪預習湊B啊！」盛勁為親回：「要呀。」結果此話一出，即被解讀為他在暗示今次婚事是雙喜臨門。再有網民仔細重溫當日被爆結婚的照片，指麥明詩坐下時腹部明顯隆起，令懷孕傳聞甚囂塵上。