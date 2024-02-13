中文台節目表 翡翠台
9:00 勁歌推介
9:05 做節必食18道菜
10:10 2023香港小姐競選決賽
12:50 宣傳易
1:00 午間新聞
1:20 流行都市
2:35 宣傳易
2:45 吃貨橫掃曼谷
3:15 肥媽新年新煮意
3:45 櫻桃小丸子
4:20 紙箱戰機W
4:50 Hands Up
5:20 忍者亂太郎
5:50 財經新聞
6:00 最強生命線及新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:20 世界觀
7:25 天氣報告
7:30 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 本尊就位
9:30 狀王之王（PG）
10:30 HOME即是識
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞
11:45 新聞檔案
11:50 天氣報告
11:55 公主嫁到（PG）
3:00 流行都市
4:00 吃貨橫掃曼谷
4:30 肥媽新年新煮意
5:00 街坊廚神重出江湖
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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