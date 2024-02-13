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韓星李聖經客串前晚播出的韓劇《低谷醫生》第6集，扮演朴炯植與朴信惠的高中同學，重遇後相約到咖啡店敍舊，離開時她牽着男方的手為他打氣，令朴信惠呷醋，收視微升0.1%。
美國天后Beyonce於《超級碗》宣傳新歌《Texas Hold 'Em》造型，化身性感牛女，外套下只以銀色金屬比堅尼示人，非常大膽。
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