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桃月梨子自認單身箍粉絲
日本索女桃月梨子近年憑甜美樣貌與豐滿身材走紅寫真界，明日情人節，她應雜誌邀請拍攝性感寫真，陪伴男粉絲甜蜜過節。
梨子穿上心心圖案的比堅尼，之後又換上充滿女人味的性感打扮，親自炮製朱古力，未食已經令人甜入心。識做的她又自爆私下沒有送朱古力的對象，向粉絲大派定心丸！
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