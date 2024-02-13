獻吻賀《超級碗》贏波 Taylor捧男友被噓

美國天后Taylor Swift由日本趕返美國出席足球盛事《超級碗》，為球星男友Travis Kelce打氣。Travis效力的球隊最終順利贏波，Taylor即興奮落場吻賀男友，夠晒Sweet！

美式足球盛事《超級碗》周日在拉斯維加斯舉行，Taylor在日本開完騷即趕返美國撐男友Travis球隊堪薩斯城酋長，並特地戴上其球衣號碼87字樣的頸鏈。與Taylor一起在貴賓包廂睇波的還有美國女星Blake Lively等，她們被大會攝影機拍到肉緊睇波，不過Taylor成為焦點時，竟被對家球迷喝倒采！

Usher「捐褲襠」險仆 美國男歌手Usher擔任備受矚目的中場表演嘉賓，他還邀請美國女歌手Alicia Keys、美國組合Black Eyed Peas成員Will.i.am、美國饒舌男歌手Ludacris與Lil Jon等助陣，但事前傳會亮相的加拿大天王徒弟Justin Bieber則未有參與，只與美國女模妻子Hailey在觀眾席睇波。Usher與舞蹈員大玩花式滾軸溜冰，場面壯觀，但他於Will.i.am胯下穿過再站起時，失去平衡險仆！

最後堪薩斯城酋長順利勝出，Taylor熱烈歡呼慶祝，之後落場吻賀男友，被指是童話式結局，外界猜測之後有可能會直落求婚，喜上加喜！